С сегодняшнего дня повышена абонплата за пользование телефоном

С сегодняшнего дня в Украине повышена абонентская плата за пользование телефоном в городах и других населенных пунктах.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1491 от 28 апреля 2009 года «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» (зарегистрировано в Минюсте 30 апреля 2009 г. под № 395/16411), которое сегодня опубликовано на официальном сайте Верховной Рады.

Данное решение вступает в силу с дня его официального опубликования.

Согласно предоставленной информации, повышен размер абонентской платы за пользование телефонным аппаратом: в городах и райцентрах для населения и учреждений бюджетной сферы с поминутной оплатой разговоров – на 20%, без поминутной оплаты – на 15%; для других категорий пользователей – на 10%. В селах и поселках городского типа для всех категорий пользователей размер абонентской платы за пользование телефонным аппаратом повышен на 10%.

После повышения тарифов месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляет: для бюджетных организаций – 22,52 грн. (без поминутной оплаты) и 16,44 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 33,81 грн. (без поминутной оплаты) и 23,67 грн. (с поминутной оплатой); для населения – 22,52 грн. (без поминутной оплаты) и 16,44-28,44 грн. (с поминутной оплатой – в зависимости от объема нетарифицируемого времени).

Месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа после повышения составляет: для населения и бюджетных организаций – 10,02 грн. (без поминутной оплаты разговоров) и 8,76 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 15,73 грн. (без поминутной оплаты) и 13,77 грн. (с поминутной оплатой).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРС, комиссия приняла решение об изменении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги «с целью сокращения перекрестного субсидирования услуг местной телефонной связи за счет других услуг, а также с целью приближения тарифов на услуги местной связи к уровню себестоимости».

При этом, как отметили в пресс-службе, существенной особенностью утвержденных предельных тарифов является то, что они предусматривают «не только прямое повышение тарифов», но и дают возможность абонентам «выбирать выгодные для них тарифные планы и условия оплаты», поскольку предусматривается дифференциация размера абонентской платы и стоимости разговоров сверх установленного лимита (нетарифицируемого времени) для абонентов городов и райцентров с повременным учетом местных разговоров в зависимости от выбранного объема нетарифицируемого времени.

По данным НКРС, в зависимости от выбранного тарифного плана, абоненты «будут иметь возможность даже уменьшить свои расходы в пределах от 3 до 25%».

Все другие позиции по прейскуранту Предельных тарифов остаются без изменений.

По данным пресс-службы, утвержденные предельные тарифы были согласованы всеми ответственными органами – Госкомпредпринимательства, Федерацией работодателей Украины, Всеукраинской ассоциацией работодателей Украины, Союзом предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, Союзом арендаторов и предпринимателей Украины, Общим представительским органом профсоюзов и профобъединений.

Справка УНИАН. До повышения предельных тарифов месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в городах и райцентрах составляла: для населения и бюджетных организаций – 19,58 грн. (без поминутной оплаты разговоров) и 13,70 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 30,74 грн. (без поминутной оплаты) и 21,52 грн. (с поминутной оплатой). Месячная абонентская плата за пользование основным телефонным аппаратом в селах и поселках городского типа составляла: для населения и бюджетных организаций – 9,10 грн. (без поминутной оплаты разговоров) и 7,96 грн. (с поминутной оплатой); для других организаций – 14,30 грн. (без поминутной оплаты) и 12,52 грн. (с поминутной оплатой