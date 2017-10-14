На Грушевского в Киеве восстановили граффити времен Майдана (видео)

На улице Михаила Грушевского в Киеве восстановили граффити, известные как «иконы» Революции достоинства, сообщила на странице в Facebook общественная организация «Новый огонь».

Читайте такжеАвтор смытых "Икон революции" на Грушевского обещает восстановить граффити«Мы сделали это. Принимайте работу», – написали активисты и разместили фотографии работ с изображением трех украинских писателей.

Согласно сообщению, граффити восстановили художники в сотрудничестве с общественной организацией «Новый огонь», а не стрит-арт художник Sociopath, как предполагалось ранее.

«Готовые трафареты сохраним. Они еще могут понадобиться», – сообщили активисты.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября с фасада дома на улице Грушевского в Киеве между витрин салона мебели,исчезли известные патриотические граффити, созданные во время Революции достоинства. Руководитель этого салона в соцсетях назвал эти граффити «трафаретным искусством» и «типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы». После этого активисты разбили окна и обрисовали фасад мебельного салона, на стене которого ранее были размещены работы. Потом салон закрылся.