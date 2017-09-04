Владелец магазина на Грушевского утверждает, что уничтожать граффити времен Майдана не приказывал

Магазин элитной мебели, на котором зарисовали знаменитые граффити времен Майдана, закрыт после вчерашнего погрома. В настоящее время окна магазина затянуты черной пленкой и появились надписи, что магазин находится на реставрации. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Читайте такжеАвтор смытых "Икон революции" на Грушевского обещает восстановить граффитиС самого салона вывезли мебель, а руководитель магазина Игорь Доценко заявил, что из данной постройки не будет выезжать и после ремонта вновь откроет салон. Мужчина заверил, что он не просил уничтожать граффити и называет произошедшее провокацией.

"Я был в полном шоке, меня уже ждали, начали фотографировать, какой-то подставной маляр. Я у него спросил, он сказал, что ему сказали зарисовать. Я не знаю, кто ему приказал. На это есть расследование. Прокуратура отрыла следствие, полиция открыла дело, СБУ также. Я думаю, что такие три компетентные органы разберутся, кто совершил данную провокацию", - заявил Доценко.

Также мужчина заверил, что наоборот эти годы следил за граффити и ценил их. Даже занимался их реставрацией.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье стало известно, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве исчезли знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

В комментарии к посту в соцсети об уничтожении знаменитых портретов украинских писателей, нанесенных во время Майдана, руководитель магазина назвал эти граффити "типичным стрит-артом, время от времени удаляют коммунальные службы".