В Киеве закрылся салон мебели, на фасаде которого были уничтоженные граффити времен Майдана

Расположенный в центре Киева по улице Грушевского салон мебели «Эмпориум», с фасада которого были стерты граффити времен Революции достоинства, закрылся. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор магазина Игорь Доценко.

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«Салон «Эмпориум» закрыт! Несмотря на то, что мы три с половиной года смотрели и ухаживали за граффити, мы стали заложниками провокаторов, которые и закрасили эти работы, для того чтобы совершить этот вандализм», - отметил он. Он выразил надежду, что «полиция и суд разберутся» в даной ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, стало известно, что с фасада дома на улице Грушевского в Киеве, где находится салон мебели «Эмпориум», исчезли граффити с изображениями выдающихся украинцев - Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко. Граффити были созданы во время Революции достоинства.

В знак протеста против уничтожения граффити возле магазина «Эмпориум» прошла акция. Протестующие расписали фасад салона и подожгли шины у входной двери.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что по факту уничтожения граффити начато уголовное производство, а бизнес предпринимателей из салона «Эмпориум» проверят все государственные контролирующие органы. Проведение досудебного расследования поручено Печерскому управлению полиции ГУ НП в Киеве.

В Министерстве культуры заявили, что планируют восстановить уничтоженные граффити. Киевские художники уже 4 сентября намерены взяться за восстановление рисунков.