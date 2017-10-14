На Харьковщине неизвестные разбили мемориальную доску погибшим в годы Второй мировой войны (фото)

В Чугуеве Харьковской области неизвестные разбили мемориальную доску погибшим в годы Второй мировой войны.

Читайте такжеВ Харькове неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА (фото)Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация о происшествии поступила в Чугуевский отдел полиции от директора коммунального предприятия вчера, 13 октября, в 12.15.

Заявитель рассказал, что мемориальная доска на территории парка Славы на улице Леонова, вероятно, была повреждена в период времени с 19.00 12 октября до 7.00 13 октября. Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные плитки.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, ночью неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА в Харькове.