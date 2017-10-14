В Харькове открыли мемориальную доску командиру роты глубинной разведки, погибшему в зоне проведения АТО

В Харькове открыли мемориальную доску командиру роты глубинной разведки Сергею Лобову, погибшему в зоне проведения АТО.

Как сообщили в Региональном медиа-центре Минобороны, накануне в торжественной церемонии открытия памятного знака на фасаде здания городской гимназии № 82, где учился погибший, приняли участие офицеры и курсанты Военного института танковых войск Национального технического университета «Харьковский политехнический институт».

Во время траурного митинга соболезнования выразили гражданские преподаватели и военнослужащие, которые вместе с майором учились или проходили службу в одной воинской части.

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«Мы всегда будем помнить Сергея как надежного друга, перспективного офицера и просто доброжелательного человека. На его примере будут воспитываться новые поколения защитников Украины», - сказал начальник бронетанковой службы военного института капитан Владислав Болелов.

Справка УНИАН. Командир роты глубинной разведки 74-го отдельного разведывательного батальона майор Сергей Лобов погиб при выполнении боевого задания в районе проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).