Ющенко увидел, как делают стеклотару премиум-класса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в селе Заря Ривненской области посетил ЗАО «Консюмерс-скло-Заря», которое является одним из национальных лидеров производства стеклянной посуды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО принял участие в открытии нового цеха, а также осмотрел действующие цеха, где ознакомился с производственным процессом стеклотары премиум-класса.

В.ЮЩЕНКО отметил, что предприятие нашло ответ на ключевой вопрос украинской экономики – приход инвестора. «Если мы знаем, как пригласить сюда инвестора, мы найдем ключ для благосостояния всех украинцев. Подобные предприятия делают инвестиционную перспективу для всей Украины», – сказал Президент.

После церемонии открытия цеха глава государства принял участие во встрече с представителями деловых кругов Ривненской области и руководителями областных государственных структур.

*** ЗАО «Консюмерс-скло-Заря» изготовляет более 100 видов стеклотары для пищевой промышленности по современной технологии. Благодаря новому цеху ежегодный выпуск продукции возрастет на 200 млн. грн., будут созданы дополнительно 240 рабочих мест. В 2004 году на реконструкцию одного из цехов предприятия вложены 20 млн. долларов США инвестиций. Сметная стоимость открытого сегодня цеха – 150 млн. грн.