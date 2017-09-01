Минобороны хочет до конца года внедрить 41 стандарт НАТО

В Министерстве обороны Украины хотят до конца года внедрить еще 41 стандарт Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве национальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Он рассказал, что во исполнение дорожной карты реформ в Минобороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению мероприятий реформирования. В частности, в настоящее время Администрацией президента, Верховной Радой и Кабинетом Министров утверждено 58 нормативно-правовых актов, подготовленных оборонным ведомством.

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"Эти документы касаются усовершенствования вопросов подготовки государства к обороне, реформирования Министерства обороны, Генерального штаба и других органов военного управления, повышения уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих и т.д.", - сказал Праута.

В настоящее время на рассмотрении в органах государственной власти находятся еще 32 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минбороны.

Вместе с тем, пресс-секретарь сообщил, что в настоящее время в деятельность оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины введено 126 стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).

"Разработаны 84 национальных и военных нормативных документа по вопросам стратегического планирования развития возможностей Вооруженных Сил Украины, применения Воздушных и Военно-Морских Сил, военной связи, баллистической защиты военнослужащих и защиты от лазерного излучения, противодействия самодельным взрывным устройствам, тылового и медицинского обеспечения, топогеодезической службы", - добавил он.

В связи с этим, Праута отметил, что требования стандартов НАТО учитываются при разработке оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований, тактико-технических задач на создание и модернизацию вооружения и военной техники.

Кроме того, начата работа по созданию национальной системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники с учетом стандартов НАТО.

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По словам пресс-секретаря, прорабатывается вопрос создания системы государственного гарантирования качества продукции оборонного назначения в Украине в соответствии со стандартами и публикациями НАТО.

"Представлены предложения в Программу национальной стандартизации по внедрению до конца этого года 41 технического стандарта НАТО в качестве национальных стандартов", - заявил Праута.

Также до конца года спланировано внедрение стандартов НАТО по вопросам применения Сухопутных войск, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и финансового обеспечения.