В Киеве полиция изъяла у трех мужчин арсенал оружия и боеприпасов

Правоохранители изъяли по месту жительства трех мужчин в столице и Киевской области арсенал оружия и боеприпасов.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, работники киевского управления уголовного розыска совместно с сотрудниками СБУ и следственного отдела Голосеевского управления полиции провели санкционированные обыски по месту жительства трех фигурантов в Киеве и Киевской области.

В результате обследования помещений подозреваемых столичные правоохранители обнаружили пистолет "Маузер", два пистолета-пулемета "Скорпион", пистолет "Форт-12", пистолет "Вальтер", пистолет "Фромер М-37", пистолет "Зиг Зауэр Р250", около 500 патронов различных калибров, ружье времен Второй мировой войны, гранату РГД-5, автомат "АКМ", автомат "АК-74" и два пулемета.

Изъятое оружие и боеприпасы правоохранители направили на проведение экспертного исследования.

Работники полиции установили личности задержанных. Ими оказались 50-летний, 54-летний и 45-летний жители столицы и области. Выяснилось, что один из мужчин уже имел ранее проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции проводится досудебное расследование, начатое по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.