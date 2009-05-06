До заблокированных завалом 9 горняков осталось пройти 7 метров

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» продолжаются поиски 9 горняков, заблокированных в забое 4 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, по состоянию на 16.00 в шахте пройдено и закреплено 39,6 метров поискового просека. Транспортировка горной массы от забоя просека к промышленному квершлагу осуществляется вручную. Уже нагружено 60 вагонов горной массы (72 тонны).

В настоящее время продолжаются работы по прохождению просека и поиску пострадавших, а также осуществляется контроль состава рудникового воздуха.

В пресс-службе подчеркнули, что с семьями пострадавших горняков работает объединенная группа психологов из состава МЧС Украины.

Как сообщалось, 4 мая в городе Дзержинске, на шахте ГП „Новодзержинская” в откаточном штреке на горизонте 585 метров произошел обвал породы кровли. В это время в штреке находились 9 горняков. Всего под землей работали 118 шахтеров.

В то же время Обкомсо ссылкой на данные министра угольной промышленности Виктора Полтавца сообщает, что до оказавшихся под завалом 9 горняков, осталось пройти 7 метров.