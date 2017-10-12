Диме Монатику не разрешили "кружить" с гастролями по США: украинскому певцу отказали в рабочей визе

Популярного украинского певца MONATIK (Дима Монатик) не пустили в США. Иммиграционная служба отказала команде исполнителя в выдаче рабочих виз. Об этом сообщается на сайте для мигрантов bomond.com.

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"По независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены перенести тур MONATIK на более поздние даты в феврале-марте, о которых будет объявлено в скором времени. Иммиграционная служба США не удовлетворила нашу петицию, и группа не может получить рабочие визы в США вовремя. Мы приносим свои извинения за вызванные неудобства", - сообщили в сети.

Организаторы тура заявили, что все билеты остаются действительными, но желающие могут их вернуть с возвратом полной стоимости. Также поклонникам музыканта пообещали сделать все возможное, чтобы MONATIK выступил на концертных площадках США и Канады в феврале-марте 2018 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее пограничники в Турции не захотели выпускать украинскую певицу Lama.