На паспортном контроле в Турции не хотели отпускать известную украинскую певицу

Известная украинская певица Lama пожаловалась, что ее задержали на паспортном контроле в аэропорту Турции.

В Instagram Lama (Наталья Дзенькив) опубликовала снимок у моря и рассказала, что Турция «не хотела отпускать» ее.

Как уточнила артистка ТСН, причиной стало то, что она выглядит моложе своего возраста. Сейчас певице 42 года.

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Lama узнали поклонники, которые подтвердили личность и попросили автограф.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в Конотопе с поезда сняли певицу Лолиту и не пустили ее в Украину.