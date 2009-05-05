Захваченная пиратами «Ариана» следует к побережью Сомали

Захваченное пиратами судно «Ариана» с украинским экипажем в составе 24 человек следует к побережью Сомали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его информации, 2 мая состоялся короткий телефонный разговор с капитаном судна, который сообщил, что судно следует к побережью Сомали, все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно, на судне есть достаточное количество горючего, продуктов питания и питьевой воды.

По словам В.КИРИЛИЧА, попытки компании-оператора связаться с судном на протяжении 3-4 мая были безуспешными.

В связи с захватом в плен граждан Украины посольствам Украины в Греции, Кении и Великобритании поручено оперативно предпринять все безотлагательные меры с целью установления связи с судовладельцем, компанией-оператором и компетентными органами стран пребывания для оперативного выяснения обстоятельств инцидента и скорейшего освобождения украинских моряков.

Представительству МИД Украины в Одессе, где размещается крюинговая компания («Укркрюинг» - УНИАН), поручено поддерживать постоянную связь с данной компанией и родственниками пленных моряков.