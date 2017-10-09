Суд оккупантов в Крыму оставил в силе приговор "украинскому диверсанту" Сулейманову

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляцию фигуранта «дела крымских диверсантов» Редвана Сулейманова.

Как сообщает Крым.Реалии, приговор Железнодорожного суда оставлен в силе, Сулейманова направят отбывать наказание в колонии общего режима.

Адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов просил признать подзащитного невиновным. Он также напомнил о наличии в деле противоречивых решений о мере пресечения – одним решением судья отказал в продлении содержания под стражей, вторым – от имени того же судьи – через два дня удовлетворил требования ФСБ о продлении ареста подсудимого.

Сам Сулейманов просил признать его виновным по менее тяжкой части статьи, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокурор на заседании суда заявил, что избранная мера наказания выбрана судом первой «инстанции обосновано, в соответствии с характером преступления и размером ущерба».

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2016 года на своей странице в Facebook народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о том, что Сулейманов был задержан ФСБ РФ.

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Днем ранее один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму.

Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки".

До этого за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также были задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.