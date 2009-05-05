Обвал на шахте «Новодзержинская»: судьба 9 горняков неизвестна
09:13, 05 мая 2009Общество
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Спасательные работы продолжаются
4 мая в 15.50 на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» в Донецкой области на глубине 585 м произошел обвал пород кровли.
Во это время на участке работали 14 горняков, 5 из которых вышли самостоятельно на поверхность, сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора. При этом судьба 9 горняков остается неизвестной.
В целом во время обвала в шахте находились 118 горняков.
Спасательные работы продолжаются.
В связи с аварией Госгорпромнадзор запретил осуществление всех горных работ, кроме жизнеобеспечения. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств аварии.
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