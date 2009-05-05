Обвал на шахте «Новодзержинская»: судьба 9 горняков неизвестна

4 мая в 15.50 на госпредприятии «Шахта «Новодзержинская» в Донецкой области на глубине 585 м произошел обвал пород кровли.

Во это время на участке работали 14 горняков, 5 из которых вышли самостоятельно на поверхность, сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора. При этом судьба 9 горняков остается неизвестной.

В целом во время обвала в шахте находились 118 горняков.

Спасательные работы продолжаются.

В связи с аварией Госгорпромнадзор запретил осуществление всех горных работ, кроме жизнеобеспечения. Создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств аварии.