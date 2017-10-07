На Одесчине установили рекорд Украины, накрыв самый длинный стол

Жители города Балта Одесской области установили рекорд Украины, накрыв самый длинный праздничный стол. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного совета, 6 октябре Балта торжественно отметила 491-летие со дня своего основания.

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Главной локацией стала центральная площадь города. В празднованиях участвовали местные чиновники, руководство города Глубокое (Беларусь), представители общественности, участники АТО, военнослужащие Балтского гарнизона.

Во время празднования был установлен длинный стол, который заполнили угощениями. Длина стола составила 140 метров.

По словам начальника отдела связей с общественностью и СМИ Балтской городской администрации Анны Рыбицкой, полностью сервированный стол с блюдами украинской кухни, соответствующей атрибутикой готовили исключительно местные жители.

Достижение – самый длинный праздничный стол - официально зарегистрировано представителем Книги рекордов Украины.

На церемонию собрались сотни людей. Гости также ознакомились с национально-культурными особенностями быта горожан, посетили художественную и выставку изделий декоративно-прикладного искусства под открытым небом, стали участниками различных мастер-классов и прочее.