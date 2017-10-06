К двум украинским пограничникам, которых задержала российская ФСБ, не пускают дипломатов

18:34, 06 октября 2017
Общество
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Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.

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К двум украинским пограничникам, которых задержала российская ФСБ, не пускают дипломатов. Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но ему отказывают с объяснением, что еще не установили личности задержанных.

Украинская сторона уже обратилась за помощью к ОБСЕ и уполномоченному по правам человека.

"Консул пытался попасть на встречу. Но пока что из-за непонятных обстоятельств российская сторона отказала во встрече консула с нашими пограничниками. Надеюсь, что сегодня-завтра все-таки эта встреча состоится и тогда ситуация будет более понятной", - отметил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

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Напомним, 3 октября два офицера Сумского пограничного отряда взяли под контроль участок госграницы. Вечером связь с ними внезапно прервалась. Впоследствии ФСБ сообщила о задержании украинских военнослужащих, якобы на территории России.

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Теги: #Госпогранслужба Украины#украинские пограничники в России#встреча косула с пограничниками