Черниговская милиция раскрыла ограбление волонтерки из США.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления Министерства внутренних дел в области.

По данным правоохранителей, в городской отдел милиции обратилась 50-летняя жительница Чернигова и сообщила, что на 25-летнюю волонтерку корпуса мира США, которая у нее временно проживает, около часа ночи напали трое неизвестных и отобрали сумку с видеокамерой, мобильным телефоном и личными документами.

Оперативный дежурный в Чернигове сразу ввел план "Спираль", во время которого были задействованы автопатрули патрульной службы и ГАИ. Однако задержать грабителей "по горячим следам" не удалось.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что ограбление гражданки США совершили трое 16-летних жителей Чернигова. Двое из них уже имеют судимость по аналогичное преступление (с условным сроком наказания).

Злоумышленники были задержаны, в содеянном они признались и дали показания. Все трое заключены в изолятор временного содержания. Проводится дальнейшая проверка на причастность их к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.186 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ограбление). Ведется следствие.