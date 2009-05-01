Милиция провела спецоперацию против тиражирования видеодисков
00:19, 01 мая 2009Общество
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Сообщение из Ровенской области
Работники управления борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Ровенской области в результате спецоперации изъяли свыше 33 тысяч видеодисков пиратской продукции, преимущественно порнографического характера.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник отмеченного управления полковник милиции Анатолий ПОПЛАВСКИЙ.
По его словам, подпольное тиражирование этой продукции наладил один из ровенских частных предпринимателей одновременно в шести местах. В настоящее время изъятые диски отправлены на экспертизу. На дисках также выявлены поддельные лицензионные изображения.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
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