Милиция провела спецоперацию против тиражирования видеодисков

Работники управления борьбы с экономическими преступлениями УМВД Украины в Ровенской области в результате спецоперации изъяли свыше 33 тысяч видеодисков пиратской продукции, преимущественно порнографического характера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник отмеченного управления полковник милиции Анатолий ПОПЛАВСКИЙ.

По его словам, подпольное тиражирование этой продукции наладил один из ровенских частных предпринимателей одновременно в шести местах. В настоящее время изъятые диски отправлены на экспертизу. На дисках также выявлены поддельные лицензионные изображения.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.