Снег и ветер оставили без света 208 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате сложных погодных условий (снег, налипание мокрого снега, шквалистые порывы ветра) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач были обесточені 208 населенных пунктов в 8 областях Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, без света остались во Львовской области 153 н.п., в Донецкой - 12, в Хмельницкой - 10, в Закарпатской - 10, в Тернопольской - 9, в Черновицкой - 8, в Запорожской - 3 и в Черкасской - 3 населенных пункты.

К аварийно-восстановительным работам привлечены аварийные бригады облэнерго. Координацию осуществляют оперативные группы Главных управлений (Управлений) МЧС Украины в областях.