НСЖУ составил список "врагов украинской журналистики"

В преддверие Всемирного дня защиты свободы слова – 3 мая – Национальный союз журналистов Украины обнародовал свой список "врагов украинской журналистики", должностных лиц, оказавших сопротивление свободной, общественно значимой работе СМИ.

В 2008-2009 гг. это «почетное» звание, по версии НСЖУ, завоевали:

Николай Верес – председатель Ахтырского районного суда Сумской области, который судится с газетой «Панорама», журналистами Литовченко Д. и Весной О., требуя возместить 300 000 грн. за публикацию «По беспределу», где рассказано о конфликте между председателем суда и депутатом Сумского городского совета Байдаком. Истец в судебном заседании заявил, что «разберется с журналистами без суда», а также требует запретить любое распространение информации о нем. Судом первой и апелляционной инстанций в иске отказано, но Верховный Суд Украины направил дело на новое рассмотрение. Значит, суд и дело продолжаются.

Григорий Калетник – бывший глава Винницкой облгосадминистрации и Игорь Калетник - народный депутат Украины, член депутатской фракции КПУ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которые подали 8 исковых заявлений против винницкой газеты „33 канал” за выраженные в газете оценочные суждения о деятельности этих политиков и за письма трудового коллектива газеты Председателю Верховной Рады и народным депутатам Украины в связи с давлением на издание. Общая сумма требований по возмещению морального вреда, согласно искам, составляет 710 000 гривен.

Татьяна Измайлова – судья, удовлетворившая иск Игоря и Григория Калетников о возмещении морального ущерба в размере 270 000 грн.

Наталия Горелкина – судья Апелляционного суда города Киева, которая совместно с судьями Ратниковой В. и Закропивным О., оставили в силе решение относительно газеты «33 канал», правда, снизив сумму взыскания до 150 000 грн.

Михаил Бородин – председатель Апелляционного суда Харьковской области, который судился с ТРК "Фора" за трансляцию пресс-конференции народного депутата Юрия Кармазина. Дело рассматривалось в суде той же Харьковской области, то есть судьей, в отношении которого председатель Апелляционного суда имеет весомые рычаги влияния. В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве» председатель апелляционного суда имеет контрольные полномочия по отношению ко всем судьям общей юрисдикции области. Решением суда первой инстанции из ТРК "Фора" взыскало 74 985 гривен 33 копейки.

Александр Шостак – судья Дзержинского суда Харьковской области, который принял к рассмотрению иск председателя Апелляционного суда Харьковской области и удовлетворил его, взыскав из ТРК "Фора" 74 985 гривен 33 копейки. В соответствии со ст.6 Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод каждый при решении вопроса о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и открытое рассмотрение на протяжении разумного срока независимым и беспристрастным судом. Ввиду административного влияния истца на судей области, равенство участников судебного процесса перед законом и судом не могло быть обеспечено.

Виктория Шилова – генеральный директор Днепропетровской областной телерадиокомпании, которая, получив должность, несмотря на сопротивление большей части журналистского коллектива, незаконно уволила группу журналистов с грубым нарушением конституционных прав на труд. При обнаружении контролирующими органами фактах нецелевого использования бюджетных средств, предоставленных ОГТРК в рамках областной программы поддержки СМИ, Шилова В. распространила заявления о притеснении ее журналистских прав, обесценивая своими заявлениями само понятия свободы слова.

Феликс Сигал - и.о. председателя Раздольненской райгосадминистрации (Одесская область). 9 марта этого года вызывал к себе редактора районной газеты «Вперед» Тамару Калашинскую и потребовал, чтобы она в подготовленном к печати номере издания сняла материалы первой полосы и вместо них поставила его собственный в поддержку одного из кандидатов на должность городского председателя. Когда редактор пыталась объяснить, что вмешательство государственного служащего в редакционную политику запрещено законодательством, чиновник накричал на нее: «Я Вас уволил, - убирайтесь!», а позже в сопровождении охранников пришел в редакцию и требовал показать макет номера, угрожая редактору судом и увольнением.

Наталья Ефремова – начальник управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области и Оксана Москаленко-Федорова – начальник отдела прокуратуры Николаевской области. Работники Николаевского управления Пенсионного фонда выявили, что некоторым журналистам области пенсии начисленные неправильно. В частности, бывшему замглавного редактора газеты «Рідне Прибужжя» Анатолию Колеснику. Пользуясь состоянием его здоровья, работники фонда заставили 73-летнего ветерана написать заявление о переводе с пенсии, приравненной к пенсии государственного служащего, на пенсию по возрасту и высчитывать ежемесячно по 20 процентов, пока не будет покрыта разница, которая составила за десять лет свыше 80 000 грн.

Когда депутат Николаевского областного совета Усенко, возмущенный такой несправедливостью, обратился в отделение Пенсионного фонда, чтобы разобрались в ситуации по существу, госпожа Ефремова отделалась отпиской. По настоянию депутата, прокурор области М.Стоянов поручил изучить дело начальнику отдела прокуратуры О.Москаленко-Федоровой. Та ограничилась тем, что переписала справку госпожи Ефремовой. Чиновники и не подумали, что в тревоге живет ветеран, его семья, в частности, трое внучек.

Любовь Шамрай – глава Изюмской районной госадминистрации (Харьковская область). В 2006 году, вопреки Закону, требовала от редакции «Горизонти Ізюмщини» бесплатно печатать материалы свои и учреждений и организаций района, в 2007-м мешала финансированию газеты со стороны соучредителей, в 2008-м - запретила финуправлінню перечислять редакции средства, выделенные сессией районного совета.

Александр Кравец, Григорий Шаркевич – депутаты Синельниковского городского совета (Днепропетровская область), Виктор Бутлименко – секретарь того же горсовета вопреки Закону Украины, которым введен мораторий на отчуждение помещений и имущества государственных и коммунальных СМИ, стремятся силами депутатов лишить редакцию газеты «Синельниківські вісті» помещения которым она владеет десятки лет. К тому же этот вопрос они стремятся решить без согласия трудового коллектива редакции и других соучредителей - райсовета и райгосадминистрации, которые в прошлом году оказали газете финансовую поддержку в шесть раз большую, чем горсовет.

Елена Кальченко – судья Деснянского районного суда г. Киева удовлетворила требования Сидоренко Ю.Г. о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскав с работников ЗАО «Блиц-информ» Сергея Камышова и Максима Бироваша по 5 000 грн. в возмещение морального ущерба и 22 000 000 гривен – с ЗАО «Блиц-информ». Верховный суд Украины отменил все решения по этому делу и вернул его на новое рассмотрение в Деснянский суд г. Киева.