К преследованию Балуха в Крыму причастны около 20 человек – правозащитница

К незаконному преследованию украинца Владимира Балуха в аннексированном Крыму причастны около 20 человек. Об этом заявила в эфире Радио Крым.Реалии Юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

Читайте такжеПравозащитники требуют ввести санкции против фигурантов дела Балуха«Прокуратура АРК в Киеве расследует все факты преступлений против украинских граждан в аннексированном Крыму. К незаконному преследованию Владимира Балуха причастны около 20 человек – рано или поздно они предстанут перед судом за свои действия. Это сотрудники полиции, ФСБ, судьи разных уровней. Шанс, что их реально привлекут к ответственности, на мой взгляд, есть», – убеждена правозащитник.

Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его супруги, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который был во дворе его дома.