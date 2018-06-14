События недели: версия читателей УНИАН - пожар на складах боеприпасов ВСУ, российские потери в Сирии и новый виток языкового скандала

Ключевым событием этой недели, безусловно, стал масштабный пожар на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ в Калиновке, относительно недалеко от Винницы. Согласно официальной информации, на арсенале хранилось около 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тысяч условных вагонов) на площади более 60 гектар. Среди них - ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

По счастливой случайности, масштабы разрушений гражданских объектов оказались минимальны, если так можно охарактеризовать проломленные крыши и раскуроченные дворы нескольких частных домов. Не было потерь среди военных и гражданского населения. На данный момент известно только о двух травмированных, их жизни ничего не угрожает. Также нужно отметить достаточно слаженную работу местных властей, которые, совместно с силовиками, оперативно организовали эвакуацию населения из зоны поражения.

Спустя почти сутки, пожар, сопровождавшийся мощной детонацией боеприпасов (облетевшие весь мир фото гигантского огненного «гриба», уверен, не оставили равнодушным никого), затих и был потушен с помощью авиации и пожарных танков. После этого саперы приступили к разминированию территории. На данный момент можно утверждать, что худшее осталось позади.

Но на этом хорошие новости заканчиваются. Из плохих – по официальным подсчетам, если таковыми можно считать заявление секретаря комитета ВР по вопросам нацбезопасности Ивана Винника, на воздух взлетело около 800 миллионов долларов. По неофициальным – в разы больше. И это в условиях острой нехватки боеприпасов, которые Украина, на данный момент, сама не производит.

Из плохих новостей необходимо отметить и тот факт, что это уже четвертый случай масштабного возгорания и детонации боеприпасов на крупных складах ВСУ за последние два года.

Правда, в отличие от предыдущих событий, где вина была возложена на Путина и неуловимых русских диверсантов, а наше разгильдяйство, халатность и несоблюдение элементарных норм безопасности при хранении такого огромного количества боеприпасов просто упоминалось вскользь, на этот раз вокруг поисков виновных по горячим следам развернулась целая детективная история.

Сначала журналист Юрий Бутусов, известный своими связями в силовых кругах, сообщил, что накануне пожара на складе боеприпасов в Калиновке СБУ и МВД проводили в Винницкой области контрдиверсионную операцию. А, чтобы избежать паники и слухов, она якобы проводилась под видом «антитеррористических учений».

Позже эту версию подтвердило издание «Инсайдер», журналисты которого, со ссылкой на свои источники среди силовиков, рассказали интересные детали этой операции. Мол, накануне инцидента спецслужбы получили информацию о телефонных переговорах группы лиц, которые могли свидетельствовать о планировании диверсии. Контртеррористическую операцию, якобы, было решено замаскировать под заявленные совместные антитеррористические учения с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ, пограничников и других региональных субъектов борьбы с терроризмом.

Силовики вычислили телефоны злоумышленников, однако оперативно найти абонентов не удавалось - судя по геолокации, они быстро перемещались по территории Винницы и области. Когда же телефоны нашли, оказалось, что они просто разложены под сидениями в городских и пригородных маршрутках, которые развезли их в разных направлениях.

Дальше – больше. Пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра на своей странице в Фейсбук мало того, что подтвердил сказанное выше, так еще и заявил о том, что в результате контрдиверсионных действий были проведены задержания диверсантов, однако одна группа смогла ускользнуть, и доставить на беспилотнике взрывное устройство.

По его словам, постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые находились на улице. «Это подтверждено - работал беспилотник, и это террористический акт», - заявил представитель ВСУ.

Версию о беспилотнике подтвердил и советник президента Украины Юрий Бирюков. «Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да – похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Неофициально говорят, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался», - заявил он.

Казалось бы, дело раскрыто. Во всем опять виноваты путинские «рембо». Но не тут-то было.

В СБУ эти сообщения назвали «бредом», отметив, что антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года, а проведение таких учений предусмотрено законодательством и в сентябре подобные учения уже проводились в пяти других областях.

Также с опровержением этих фантазий выступил главный военный прокурор Анатолий Матиос, официально заявивший, что не было никаких ни захваченных диверсантов, ни неопознанных беспилотников.

Получается, Бутусова и журналистов их источники обманули, а представитель ВСУ Мисюра просто нагло врал и про задержанных диверсантов и про беспилотники? Или, как предполагают некоторые, власти решили, что лучше все списать на собственное разгильдяйство, чем на пресловутых диверсантов. Назначить-то виновных за халатность проще, чем объяснять украинцам, почему у нас на четвертом году войны, на фоне раздувшихся бюджетов МДВ, СБУ и прочих силовых ведомств, в тылу продолжают безнаказанно шастать и шкодить русские диверсанты. Но это, конечно только предположение.

А вот то, что отдельные представители власти решили использовать эту ситуацию в своих интересах - достаточно явный факт. Взрывы на сладе боеприпасов привели к конфликту вокруг главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Представители «Народного фронта» начали кампанию с целью его отставки. Если объяснить вкратце – Муженко считается лояльным президенту Петру Порошенко, и, в отличие от главы Минобороны Степана Полторака, который старается служить по принципу «и нашим, и вашим», может представлять достаточно серьезный противовес главному силовику «Народного фронта» - министру МВД Арсену Авакову, в случае какой-то заварухи.

Первым с цепи спустили всеядного нардепа и советника главы МВД Анатолия Геращенко, которому, судя по его поведению, глубоко все равно, на кого бросаться. Он заявил, что Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов, должны быть отправлены в отставку. Расписывать весь пафос и высокий слог, которым известен этот борец за справедливость, не буду, кто захочет – может почитать по ссылке. Основной посыл Геращенко поддержали более мелкие представители НФ и прикормленные политологи и эксперты, после чего в ход пошла тяжелая артиллерия – о том, что за ситуацию в Калиновке должны отвечать высокопоставленные чиновники, в том числе и руководство Генштаба (читай – Муженко), заявил глава СНБО Александр Турчинов.

В лагере Порошенко на эту атаку ответили, в основном, довольно взвешенно, призвав не использовать ситуацию для политических разборок и перераспределения высших должностей в государстве. Не сдержался только известный волонтер Роман Доник, который на заявление Геращенко отреагировал выражением, что «мусора такие мусора», обвинив попутно МВД и СБУ в провальной работе в тылу, где спокойно перемещаются люди, которые могут взорвать, что угодно.

Чем закончится эта история с Муженко, пока неизвестно, но можно предположить, что Порошенко его, скорее всего не сдаст. Сам глава Генштаба уже отреагировал довольно жестко, дав понять, что ни в какую отставку уходить не собирается.

Кроме истории с пожаром, наши читатели следили и за неутихающим скандалом вокруг принятия в Украине нового закона об образовании. На этой неделе Порошенко, несмотря на истерию, которую развернули наши соседи, таки подписал этот закон, и он вступил в силу. Самой жесткой оказалась реакция Будапешта. Венгрия официально заявила, что отныне будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, назвав решение Порошенко «позорным и возмутительным».

«После заключения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и соглашения о безвизовом режиме Украина «надеялась», что теперь она сможет осуществить дальнейшие шаги на пути к европейской интеграции, - заявил глава МИД Венгрии. - Ну, это то, о чем они сейчас могут забыть».

Если с Венгрией все понятно – у них скоро парламентские выборы на носу, надо разыгрывать националистическую карту, то вот на заявления России иначе, как со смехом, реагировать невозможно. Там додумались до того, что назвали этот закон актом «этноцида русского народа» и нарушением Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года. Если «акт этноцида» комментировать даже не хочется, то вот апелляции к нарушению Украиной договора о «дружбе» после украденного Крыма и агрессии на Донбассе вызывает недоумение. И удивление, почему этот договор до сих пор не разорван.

Также на этой неделе наших читателей интересовало, что же там такое происходит в Сирии, где, несмотря на победные реляции Минобороны РФ, стали убивать уже не просто рядовых иванов, воюющих непонятно за что и непонятно где, а целых генералов.

Рассказываю – в Сирии продолжается полный бардак, конца и края которому не видно. На днях, в результате минометного обстрела во время операции по захвату сирийцами занятого исламистами города Дейр-эз-Зор, был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. Для украинцев этот персонаж известен тем, что перед отправкой в Сирию успел наследить на Донбассе. Еще в марте 2016 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что 1-м армейским корпусом боевиков в Донецкой области командует кадровый офицер российской армии генерал-майор Асапов (действовавший в Украине под фамилией Примаков). Ну, что здесь сказать – «награда» наконец-то нашла своего героя.

Вообще, обстоятельства смерти российского генерала обнажили кучу проблем, с которыми Россия столкнулась в Сирии. Российская пропаганда заявила, что потеря генерала была вызвана предательством со стороны проклятых американцев, которые, мол, слили координаты командного пункта, где находился Асапов, террористам, а те совершили прицельный минометный обстрел. На самом же деле, по утверждениям военных экспертов, пристально наблюдающих за тем, что происходит в Сирии, пропагандисты в этот раз снова соврали, но только наполовину. Оказывается, предательство имело место быть, однако виноваты в этом не треклятые пиндосы, а союзники-сирийцы, точнее, одна из банд, воюющей под флагами сирийской армии.

Чтобы у вас это не вызывало удивления, объясню. Как таковой сирийской армии, по сути, уже давно не существует. Она была уничтожена еще в первые годы гражданской войны. На данный момент она мало отличается от группировок оппозиционеров и бойцов ИГИЛ, с которыми воюет, как по качеству подготовки, так и по уровню командования. Система подготовки высшего и среднего командного состава давно не функционирует, мобилизационная структура и система военкоматов также развалена. Все это накладывается на массовое дезертирство и нежелание воевать. Во многих районах Сирии организовано местное ополчение, которое воюет только за свой район – дальше уходить они отказываются. Сейчас в рядах сирийской армии, кроме очень небольшого количества строевых «бригад» и «корпусов», действуют десятки «добровольческих» отрядов, входящих в «Национальные силы обороны». Эти отряды являются по своей сути бандами, которые зверствуют на «освобожденных» территориях не хуже ИГИЛовцев и оппозиционеров, и в любой момент могут переметнуться к противнику. Один из таких отрядов и передал враждующей стороне координаты командного пункта, на котором находился Асапов, благоразумно перед этим покинув зону обстрела.

Еще один нюанс, который вскрылся после смерти генерала – Минобороны РФ подтвердило, что последней должностью «советника» Асапова было командование 5 армейским корпусом сирийском армии, что подтверждает сообщения о катастрофическом положении сирийских вооруженных сил и более глубоком, чем считалось ранее, увязании России в войне, из которой не видно выхода. Кстати, ИГИЛовцы на этой неделе заявили, что взяли в плен двоих русских военных. Представитель российской авиабазы Хмеймим эту информацию опроверг, заявив, что все военнослужащие в Сирии живы и здоровы. Это наталкивает на мысль, что либо в плен попали российские наемники из ЧВК Вагнера, которая и несет основные потери в Сирии (и о которых никто не говорит), либо эти пленные только вчера, по славной российской традиции, завершили свой контракт и российскими военными уже не являются. В любом случае, новость для пленных плохая – сама публикация такой информации свидетельствует о том, что договориться о выкупе не удалось (что в тех краях довольно распространенная вещь, только не афишируемая), и их вполне может ожидать участь двоих турецких солдат, демонстративно сожженных заживо.

На этом фоне наши читатели пропустили интересную новость, проливающую свет на то, как нас с вами по заветам повести Гоголя «Мертвые души» обворовывают облгазы. Как выяснилось, по данным «Нафтогаза», предыдущее руководство «Кировоградгаза» за 2009-2017 годы получило на фиктивные адреса потребителей газ на сумму более 78 миллионов гривен. Проверка показала, что экс-руководство облгаза использовало 384 несуществующих адреса абонентов для получения дополнительного объема газа. Что и говорить, молодцы. Здесь, правда, остается вопрос, что стоит за таким разоблачением – желание показать работу нового руководства, которое, ну, очень оперативно нашло грешки старых руководителей, или это удобный повод для попыток ужесточить контроль за деятельностью облгазов.

Дело в том, что «Нафтогаз» еще с 2015 года пытается провести законопроекты, обязывающие облгазы предоставлять компании-оператору газотранспортной системы «Укртрансгаз» данные об объемах газа, которые отпускаются конечным потребителям. На данный момент законодательство не обязывает облгазы отчитываться за использование объемов газа, который они получают от госхолдинга по установленной правительством цене. При этом, «Нафтогаз» должен в полном объеме удовлетворять заявки газ-сбытов, что, в такой ситуации, открывает перед облгазами просто широчайшие возможности для манипуляций.

Также на этой неделе произошло важно событие в медицине. Правда, не в нашей, а европейской, но, быть может, и до нас это скоро дойдет. Дело в том, что Совет европейских академий наук, представляющий разные страны, подверг резкой критике гомеопатию и предупредил, что использование «гомеопатических» продуктов, помимо того, что это просто выброшенные на ветер деньги, «может приносить большой вред».

Как говорится в 12-страничном документе, Совет суммировал результаты научных исследований, обзоров и даже парламентских отчетов, которые показали бесполезность гомеопатических средств. Так, в нем приводится выдержка из отчета британского парламента, в которой подтверждается, что «системный обзор и мета-анализ окончательно продемонстрировал, что гомеопатические продукты работают не лучше, чем плацебо».

На основании отчета Совет рекомендовал странам-членам ЕС внести определенные ограничения на рекламу и продажу гомеопатических средств.

Очень надеюсь, что это озарение дойдет и до нашей страны, где далеко не самое богатое население врачи и аптеки «разводят» на покупку суперспасительных гомеопатических препаратов, которые якобы могут излечить от чего угодно. Пора уже заканчивать с этим мракобесием.

Кстати, о мракобесии. В самой православной стране мира, насмотревшись на то, как в Турции в школах отменяют преподавание теории Дарвина, заменяя ее изучением основ джихада, решили не отставать, и на федеральном канале (это которые вещают на всей территории России), выпустили в эфир фильм о том, что Земля на самом деле является плоской, а единственная цель существования NASA и других космических агентств - пропаганда того, что Земля круглая и распил триллионов долларов бюджетных денег. В качестве доказательств, один из «экспертов», целый кандидат технических наук Павел Свиридов, привел утверждение, что, если бы самолет летел по круглой земле, пилот должен был бы регулярно опускать нос. Ну, а поскольку никто из летающих на самолетах людей этого не чувствует, это абсолютное доказательство того, что самолет летает над ровной поверхностью, уверен «эксперт».

В общем, друзья мои, не смотрите российское телевидение, это вредно для здоровья.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН