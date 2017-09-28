Взрывы на складе боеприпасов под Винницей: глава Генштаба ответил на обвинения

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявляет, что обвинить его в бездействии из-за пожара и взрыва боеприпасов на арсенале в Калиновке не удастся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто еще не понял, - обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится. Для управления Вооруженными Силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе. Между тем Вооруженные Силы Украины с каждым днем крепнут и закаляются. Только единство и стабильность в государстве приведет к победе над врагом ", - написал он.

Муженко отметил, что Вооруженные силы Украины являются главным объектом атаки врага, а задача тех, кто хочет расшатать боеготовность армии, совпадают с задачей врага.

"Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, кто стремится расшатать боеготовность и целостность Вооруженных сил. Их задача совпадает с вражеской: а) убедить общество в том, что командование ВС не способно адекватно реагировать на угрозы; б) посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ; в) подорвать доверие к армии. на этом фоне реализовать свои политические амбиции", - подчеркнул Муженко.

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Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов войсковой части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области начались вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека.

По данным ГСЧС, в настоящее время ситуация нормализована, происходят единичные взрывы, которые не представляют угрозы для местного населения.

Информация о пожаре и взрывах на военном складе в Калиновке внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).

Сегодня главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным следствия, в день взрывов на складе боеприпасов в Калиновке на территории области не было диверсионных групп и беспилотных летательных аппаратов.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что за ситуацию на арсенале в Калиновке должны отвечать высшие должностные лица, включая руководство Генштаба ВСУ.