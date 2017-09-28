ИГИЛ заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии, один убит

"Исламское государство" взяло в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Сообщение об этом распространило близкое к ИГ информагентство Amaq, сообщает SITE Intelligence Group.

Сообщается также, что один российский солдат был убит. В Минобороны отказались прокомментировать эту информацию, передает Дождь.

Читайте такжеРассекречены два генерала Путина на Донбассе, один из них - создатель "армейских корпусов" боевиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен российских военных в Сирии.

"Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных. Они нуждаются в проверке", — передает ТАСС слова Захаровой.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Сирии в результате минометного обстрела был убит российский генерал Валерий Асапов, который ранее командовал боевиками на Донбассе.