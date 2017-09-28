ИГИЛ заявило о взятии в плен двух российских солдат в Сирии, один убит
Россия снова несет потери в Сирии: ИГ заявляет, что один российский солдат убит.
"Исламское государство" взяло в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Сообщение об этом распространило близкое к ИГ информагентство Amaq, сообщает SITE Intelligence Group.
Сообщается также, что один российский солдат был убит. В Минобороны отказались прокомментировать эту информацию, передает Дождь.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство не располагает ни подтверждением, ни опровержением информации о захвате в плен российских военных в Сирии.
"Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных. Они нуждаются в проверке", — передает ТАСС слова Захаровой.
Как сообщал УНИАН, 23 сентября в Сирии в результате минометного обстрела был убит российский генерал Валерий Асапов, который ранее командовал боевиками на Донбассе.