Известный волонтер отреагировал на заявление Геращенко о взрывах в Калиновке: "мусора такие мусора"

Волонтер Роман Доник считает, что по вине МВД и СБУ по Украине спокойно перемещаются люди, которые могут взорвать что угодно. Так он на своей странице в Facebook отреагировал на заявление члена коллегии МВД Антона Геращенко о виновных во взрывах в Калиновке.

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"Тот момент, когда глубоко в тылу совершается диверсия и ты понимаешь, что по вине МВД и СБУ по стране спокойно перемещаются люди, способные взорвать что угодно", - говорится в его сообщении.

Также Доник возмущен "сказками о реформе полиции и селфи", которые не помогут найти ответ на вопрос "где работа в тылу?".

"Но самое противное, так это трусость. Мусора такие мусора, даже если они стали ими недавно", - добавил волонтер.

Ранее нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.