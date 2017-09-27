У Авакова виновным во взрывах в Калиновке назвали главу Генштаба Муженко

Нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что ответственность за взрывы на военных складах в Калиновке должны понести глава Генерального Штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Этот стратегический склад, вслед за балаклейским и сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных сил Украины за предыдущие катастрофы», – написал Геращенко.

По его мнению, место Виктора Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных Сил, «который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей Армии и Флота».

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Основной причиной взрывов на складе Геращенко считает халатность, безалаберность и безнаказанность высшего военного руководства, «которое за три с лишним года ни разу не понесло ответственности ни за что».

При этом нардеп выступил с предложением к парламентскому комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании «рассмотреть вопрос об обращении к Верховному Главнокомандующему Президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку Главу Генерального штаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов».

Кроме того, он предложил провести депутатские проверки на остающихся военных складах и сделать выводы о том, что еще нужно сделать для обеспечения их безопасности.

«Также предлагаю заслушать, с участием СМИ, отчёт об использовании 300 миллионов гривен выделенных Верховной Радой в бюджете-2017 Генеральному штабу на обеспечение безопасности и сохранности военных складов. Судя по всему, эти деньги как обычно ушли как вода в песок», – написал нардеп.

«Если Верховный главнокомандующий продолжит делать вид что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это преступно по отношению к безопасности нашей страны», – добавил Геращенко.