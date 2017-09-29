Минобороны: до конца года все арсеналы оборудуют системами раннего обнаружения

До конца года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего обнаружения, первая из которых устанавливается на территории воинской части неподалёку от Калиновки. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает Правительственный портал.

По его словам, уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего выявления, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации.

«Это первый арсенал, на котором мы устанавливаем такую новую систему и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения», - отметил Шевцов.

Также он рассказал, что в течение 2011-2012 года финансирование воинской части вблизи Калиновки фактически осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован.

Читайте такжеВзрывы в Калиновке: одиночные детонации могут продолжаться еще 3-4 дня

Такое решение было принято бывшим руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, которые здесь хранились, продать, остальные утилизировать, а остатки переместить в другие места хранения.

«На протяжении независимости Украины вопросами хранения боезапаса, развитием складов и арсеналов, особо никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта воинская часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенала для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс. грн на поддержание первоочередных мероприятий, обеспечивающих безопасность арсенала. В 2015 году - 760 тыс. грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда было уже выделено 2 млн 275 тыс. грн, и в 2017-м - 25 млн грн, которые были спланированы использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения», - отметил Шевцов.

Читайте такжеВзрывы на арсенале под Калиновкой: местным жителям разрешили вернуться домой

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. Пострадали два человека.

По данным советника президента Украины Юрия Бирюкова, диверсия на складе боеприпасов возле Калиновки могла быть устроена с использованием беспилотного летательного аппарата.