Россия заселяет оккупированный Крым россиянами из других регионов вопреки Женевской конвенции – доклад ООН

В Организации Объединенных Наций констатируют, что в оккупированном Крыму меняется демографическая структура в результате непрерывного притока на полуостров граждан Российской Федерации.

Об этом говорится в тематическом докладе "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".

"Демографическая структура Крыму продолжает меняться, главным образом в результате непрерывного притока в Крым граждан Российской Федерации, который начался после референдума 2014 года. Большинство этих людей - пенсионеры, государственные служащие и военнослужащие с семьями. По состоянию на конец 2014 года. В Крыму нашли приют около 13200 ВПО, бежавших от конфликта на востоке Украины ", - говорится в докладе.

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"По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, на 1 января 2017 населения Крымского полуострова увеличилось по сравнению с переписью, проведенной в сентябре 2014 года, на 56 152 человек и составило 2340921 человек. За этот период население города Севастополь, где базируется Черноморский флот, возросло с 393 304 до 428 753 человек, или на 8% ", - заявляют в ООН.

При этом, отмечается, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека напоминает, что ст. 49 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны устанавливает, в частности, что «Оккупационные государство не должно осуществлять перемещение или депортации части своего гражданского населения на территорию, которую она оккупирует».