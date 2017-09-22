Вкусные зверушки, БТРы и танки: в Днепре для бойцов АТО провели мастер-класс по изготовлению карамели

В госпитале Днепра военных АТО обучали изготавливать карамель. Для этого в медучреждении волонтеры провели соответствующий мастер-класс, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что сладкую науку бойцы овладели быстро. Военные лепили вкусных зверушек, Бтров и танков.

Конфеты тоже паковали сами - для родных, когда те поразит их в госпитале. Волонтеры говорят, что хотели просто развлечь раненых. Но неожиданно это превратилось в сеанс психологической реабилитации: даже самые печальные бойцы начали шутить и улыбаться.

Как сообщал УНИАН ранее, медики Днепра спасли жизнь и зрение тяжкопораненому возле Торецкая бойцу.

Мина взорвалась прямо под 18-летним бойцом. Одну ногу спасти не удалось. Зрешеченого осколками, с огромной кровопотерей, его едва смогли довезти до Днепра. Руслан выдержал уже шесть операций. Чтобы спасти глаза, медики под микроскопом 2,5 часа доставали сотни мелких осколков и сшивали разорванные ткани.