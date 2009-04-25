На завтра синоптики обещают Украине почти что лето

Завтра ночью в большинстве регионов Украины будут заморозки, днем 17-22° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 апреля будет малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на большей части территории на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°, на побережье морей 3-8° тепла; днем в Украине 17-22°.

В Киевской области завтра малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 17-22° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем около 20°.

26-30 апреля в Украине, кроме Закарпатья, Прикарпатья, Волынской области и побережья морей, сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.