Эксперт: украинским вузам не нужны умные студенты

Отечественные высшие учебные заведения не заинтересованы в абитуриентах, имеющих хорошие знания.

Такое мнение выразил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК в интервью газете “Україна молода” (№ 75 от 24 апреля).

На вопрос: “Правда ли, что в прошлом году ни один из ректоров отечественных вузов не заинтересовался списком из 66 учеников, которые набрали 200 баллов по двум и трем предметам”, И.ЛИКАРЧУК ответил: “Абсолютная правда! Причина простая и, как мне кажется, трагическая. Университеты не заинтересованы в абитуриенте, который имеет хорошие знания. Для подавляющего большинства из них главным является выполнение плана набора, поскольку за этим - ставки, оклады, должности...”.

По словам директора УЦОКО, нынешняя ситуация, к сожалению, остается такой же.

Он сообщил, что нынешние условия приема в вузы дали возможность каждому университету поднять нижний предел баллов сертификата, согласно которому человек может принимать участие в конкурсе, выше минимальных 124-х баллов по каждому предмету по результатам ВНО. То есть, сейчас ВНО имеют возможность поставить эту планку хотя бы и на отметке 199 баллов и получить самых лучших студентов.

Но этой возможностью, по подсчетам И.ЛИКАРЧУКА, “воспользовались “аж” шесть университетов из более чем 800 - НаУКМА, Национальный университет имени Т.Шевченко, КПИ, аграрный, экономический университеты.

Он привел еще один пример: сдавать тесты по иностранному языку выразили желание только 65 тысяч лиц. Университеты просто не выставили иностранный язык как предмет, знание которого необходимо для успешного овладения будущей профессией, отметил он.

“И если сравнить все эти факты, вывод напрашивается однозначный: университеты устраивают абитуриенты с любым уровнем подготовки, лишь бы аудитории не стояли пустыми”, - отметил И.ЛИКАРЧУК .

По его мнению, в такой ситуации больше вопросов необходимо задавать не университетам, а государству, “давшим право на жизнь сотням вузов, которые ими никогда не станут”.

“Напомню, что в бывшем СССР было 700 высших учебных заведений. В Украине их сегодня больше 800. Поэтому и вынуждены университеты, в том числе и известные, соблазняться на любого абитуриента”, - заметил директор УЦОКО.