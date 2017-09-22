Иудейский новый год в Умани отметили 33 тысячи хасидов из 16 стран

Мероприятия по случаю празднования иудейского нового года в Умани Черкасской области посетили более 33 тыс. паломников-хасидов из 16 стран.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, завершаются ежегодные мероприятия, что проходили в Умани с 20 сентября на могиле цадика Нахмана по случаю празднования Рош-Га-Шана – нового года по иудейскому календарю.

В этом году на празднование Рош-Га-Шана в Умань приехали более 33 тыс. паломников-хасидов из 16-ти стран мира.

Все время в течение проведения культовых мероприятий и до момента отъезда гостей правопорядок и безопасность граждан иностранных государств обеспечивают сотрудники сводного отряда полиции. В целом к обеспечению публичной безопасности и порядка и безопасности дорожного движения в Умани во время празднования Рош-Га-Шана привлекались более 500 украинских полицейских и 17 сотрудников полиции Государства Израиль из подразделения «ЯСАМ». Правоохранители работают в местах проведения культовых мероприятий в круглосуточном режиме.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810 гг.) - основатель Брацлавского (Бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодного массового паломничества.