Директор лагеря "Виктория" не нашел 1,5 тысячи гривень в месяц на обслуживание пожарной безопасности

Полторы тысячи гривен в месяц стоило техническое обслуживание пожарной безопасности в одесском лагере "Виктория". Если бы сигнализация была включена, трагедии, во время которой погибли три ребенка, можно было бы избежать, говорится в сюжете ТСН.

Система в деревянных домиках лагеря включала по два дымовых датчика на каждую комнату и ручное включение тревоги. Сигнализатор дает звук мощностью свыше 100 децибел – он разбудил бы даже жителей соседних с лагерем домов. Однако установленная система не работала, потому что договор так и не был подписан.

"Я лично подходил к директору лагеря для того, чтобы заключить с ним договор на техническое обслуживание и пожарное наблюдение, на что получил ответ, что у лагеря нет денег, надо определяться, кто будет оплачивать", - рассказал директор компании "Укртехбезпека" Игорь Жуков.

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Работы по монтажу системы были проведены полтора года назад, но "Виктория" так и не предоставила согласие на главное – обслуживание сигнализации. Именно поэтому, утверждает Жуков, датчики начали выдавать ошибки и беспричинно срабатывать, донимая детям и взрослым – после чего систему вообще выключили. "Я так понимаю, дети баловались, нажимали на кнопочки, верещала сигнализация – это, естественно, кому-то мешало, приходили отключали сигнализацию", - предполагает директор "Укртехбезпеки".

Огнезащитная смесь, которой обрабатывали деревянные домики, была надлежащего качества – об этом свидетельствует заключение опытно-испытательной лаборатории. Однако в агрессивной среде у моря обработку должны были проводить дважды в год, утверждает Жуков. И опять ссылается на директора лагеря, который отказался от этого.

"Я предупреждал об этом директора лагеря, говорил ему о том, чтобы он забил в бюджет деньги на проведение повторной обработки", - утверждает директор профильного предприятия.

Руководитель детского учреждения Петрос Саркисян сейчас находится в СИЗО. Еще до судебного заседания он подчеркивал, что деньги за обслуживание должен заплатить департамент образования городского совета. "Никто этим не занимался, потому что было сказано так: дома еще не переданы на баланс департамента, мы не имеем права платить деньги", - пояснил он.

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Апеллировать к словам директора в департаменте никому – его руководителя отстранили, а в помещениях продолжаются следственные действия. По собственному желанию уволилась и заместитель мэра по гуманитарным вопросам.

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что именно она должна была контролировать выполнение предписаний пожарной инспекции. "Если мы получим все документы, будем выдвигать подозрение и ей", - заявил руководитель ГПУ.

По словам Луценко, противопожарная сигнализация была отключена в лагере еще в июне. "Наша версия – что ее отключили в поисках лицензированной охранной противопожарной фирмы, которая даст больший откат. Также в резервуаре не было воды – в течение всего лета!", - подчеркнул генпрокурор.