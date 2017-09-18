Трагический пожар в детском лагере в Одессе: директора "Виктории" взяли под стражу

В Одессе суд арестовал без права внесения залога директора детского муниципального комплекса «Виктория» Петроса Саркисяна, в котором во время пожара погибли дети. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сегодня Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство Одесской местной прокуратуры №1 и полиции об аресте на 60 суток директора детского оздоровительного комплекса «Виктория» без права на залог.

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Также в понедельник суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственной за пожарную безопасность.

В настоящее время правоохранительными органами назначено и проводится ряд экспертиз, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщили о подозрении.