Житомирщина ожидает поступления пяти тысяч вакцин для профилактики бешенства

Житомирская область ожидает поступления пяти тысяч вакцин для профилактики бешенства, которые она заказала на 2017 год в Министерстве здравоохранения Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Житомирская область на 2017 год заказала в Министерстве охраны здоровья Украины 5 тысяч доз вакцин против бешенства, но они пока не поступили. В июле прошлого года в города и районы области поступило 3 тысячи 960 доз иммунобиологического препарата для профилактики бешенства. Сейчас же остались вакцины в 7 районах области и в Житомире.

По словам начальника отдела мобилизационной работы и специальных вопросов управления здравоохранения ОГА Сергея Березовского, Министерством здравоохранения Украины сделан заказ на доставку в Украину вакцин для профилактики бешенства, которые поступят в рамках международных закупок за средства госбюджета 2016 года. Министерство ожидает поступления этих вакцин в 3-4 кварталах этого года.

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«В июле прошлого года Житомирская область получила 3 тысячи 960 доз иммунобиологического препарата - так называемой антирабической вакцины РАБИПУР, которые были распределены по городам и районам области. По состоянию на 1 сентября 2017 года в области, остатки прошлогодней вакцины против бешенства есть только в Ружинском, Романовском, Радомишльском, Любарском, Емильчинском, Барановском, Коростышевском районах и в г. Коростене. В Житомире эта вакцина имеется только в Центральной городской больнице № 1 (16 доз для ревакцинации - УНИАН). Управлением здравоохранения облгосадминистрации на 2017 год было заказано в Министерстве охраны здоровья Украины 5 тысяч доз вакцин против бешенства, но их пока нет», – отметил Березовский.

Он добавил, что протирабическая вакцина используется для профилактики бешенства и не является плановой. «Вакцина показана только тем людям, которые непосредственно были покусаны животными и которым врач назначил курс профилактических прививок против бешенства. Сейчас в области начата ревакцинация 422 лицам, в том числе и житомирянам, то есть им делается прививка, которая проводится пятикратно», - уточнил Березовский.

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Житомирской области, по состоянию на 1 сентября этого года, всего в области зарегистрировано 1 тыс. 239 случаев укусов животными людей. Всего выявлено 28 животных, больных бешенством, из них - 13 лис, 12 кошек, собака, енотовидная собака и корова.

Основной причиной заболевания людей бешенством является позднее обращение за медицинской помощью.

«При своевременном обращении пострадавшего в учреждение здравоохранения проводится вакцинация, которая предупреждает заболевание и спасает жизнь. Также необходимо срочно информировать работников ветеринарной медицины об изменении поведения домашних животных», - сказано в сообщении.

Бешенство — особо опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением центральной нервной системы и заканчивается летально. Источником возбудителя вируса являются больные бешенством животные.