К строителям сгоревшего детского лагеря в Одессе пришли с обысками

Правоохранители провели обыски на предприятиях, которые строили и проводили реконструкцию корпусов детского оздоровительного комплекса "Виктория", сообщили в Прокуратуре Одесской области.

Читайте такжеСостояние пострадавших при пожаре в лагере удовлетворительное: сегодня из больницы выпишут 2-х девочекВ ходе обыска была изъята документация у субъекта хозяйствования, который осуществлял огнезащиту деревянных конструкций, и у предприятия, которое по документам выступало заказчиком сигнализационных систем.

В настоящее время следствие изучает соответствующую финансовую документацию об открытии и распоряжении счетами, движение, получение средств на указанные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября в Одессе загорелся детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория". На момент возгорания в лагере находилось 150 детей. В корпусе, который загорелся, было 42 ребенка. Трое детей погибли.