Гриценко заявляет о необходимости проверки Минобороны

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО поддерживает решение Кабинета министров выяснить законность отчуждения земель Министерства обороны, а также подчеркивает необходимость проверить деятельность ведомства в сфере организации питания.

Об этом идет речь в заявлении, переданном УНИАН пресс-службой А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, когда эти земли отчуждались, Министерство обороны средств не получало. “Этот процесс должен быть остановлен, а люди, задействованные в сделках с землей, должны понести соответствующее наказание”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Также народный депутат сообщил, что получил материалы, подтверждающие многомиллионные убытки Минобороны из-за деятельности в сфере обеспечения пищевыми продуктами.

«Суть этих сделок в том, что продукты закупается по завышенным ценам. Например, яйца, которые стоят 8,5 грн. за десяток, покупают по 15 грн. Колбасу по 40 грн./кг покупают по 68 и тому подобное», - рассказал председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

В связи с этим, АГРИЦЕНКО привел примеры, когда разные фирмы, участвующие в тендерах на поставки продуктов, в действительности имеют одних и тех же основателей. “Право обеспечить пищей конкретную воинскую часть получают структуры, в которых работает 4-5 человек, то есть посредники, через которых накручивается цена на миску и котелок солдата. С этим нужно разобраться”, - подчеркнул народный депутат.

По его убеждению, правительство имеет все возможности через свои контролирующие органы проверить и привлечь к ответственности людей, которые допускают подобные сделки сейчас, в условиях кризиса, когда каждая копейка на счету.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров приостановил передачу Министерством обороны 33 участков земли общей площадью 255 га, в том числе 96,3 га на побережье Черного моря. По этим фактам Контрольно-ревизионному управлению поручено начать проверку. Документы о передаче Минобороны земли также будут переданы в Генеральную прокуратуру и профильный комитет Верховной Рады.

В свою очередь, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ по этому поводу заявил, что его ведомство готово предоставить общественности для экспертизы все документы о передаче земельных участков из сферы своего управления.

«Земельные вопросы у нас очень запутаны. Мы не продали ни одного сантиметра земли, ведь мы не можем этого сделать. Согласно действующему законодательству, это сделать невозможно”, - объяснил Ю.ЕХАНУРОВ.