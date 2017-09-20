Землетрясение в Мексике: украинское посольство поддерживает оперативную связь со спасателями

Посольство Украины в Мексике в связи с землетрясением поддерживает оперативную связь со спасательными службами Мексики. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Twitter.

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"Посольство Украины поддерживает оперативную связь со спасательными службами Мексики. #КонсулПоруч+52155 1451 4776", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в Мексике вечером 19 сентября, погибли 226 человек.

Подземные толчки были зафиксированы в 18:14 по времени UTC (21:14 по киевскому). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км. Эпицентр толчка находился в 58 км к северо-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

После землетрясения в Мехико было введено чрезвычайное положение, приостановил свою работу Мексиканская фондовая биржа (BMV), вторая по размеру в Латинской Америке.