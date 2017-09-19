В Днепре на пешеходных переходах появились подсказки для пешеходов (видео)
12:34, 19 сентября 2017Общество
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Коммунальщики надеются таким образом снизить аварийность на городских дорогах.
В Днепре на пешеходных переходах появились подсказки для пешеходов
В Днепре на пешеходных переходах появились подсказки для пешеходов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Надписями "посмотри налево" или "посмотри направо" обрисовали уже более сотни переходов. Коммунальщики надеются таким образом снизить аварийность на городских дорогах. Обозначили, прежде всего, дороги с односторонним движением.
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Ранее сообщалось, что в Киеве сделают пешеходной часть Ярославова Вала.
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