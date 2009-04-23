Газовые отношения Украины и России, очевидно, следует пересмотреть - январские договоренности не принесли стабильности в этот сектор наших двусторонних взаимоотношений. Такое убеждение высказал на пресс-конференции Президент Украины Виктор Ющенко.

«То, что было достигнуто в январе 2009 года - это то, чем не могут гордиться ни Украина, ни Россия. Это отношения, которые привели ко многим разочарованиям», - сказал он.

К сожалению, констатировал Глава государства, заключенные договоренности фактически «стали клонирующими проблемы» - теперь вопросы расчетов за газ возникают практически ежемесячно. «Это по сути уже ручное управление», - отметил он, добавив, что в заключенных договоренностях, безусловно, есть ряд непонятных позиций - в частности по условиям транзита (не указаны объемы транзитного газа, низкая тарифная ставка).

Президент подчеркнул: новые газовые договоренности должны были сделать более надежными транзитную политику, двусторонние украинско-российские газовые отношения и в целом газовые взаимоотношения в треугольнике Россия - Украина - Евросоюз. Вместе с тем, очевидным является допущение в решение этого вопроса «колоссальной дозы политики».

«Мы приняли характер договоренностей, по сути, не через момент экономической целесообразности, а через момент политических договоренностей. К сожалению, политика здесь наихудший советчик, так как с политикой можно договориться до таких авантюр, которые боком могут выйти нации», - цитирует официальная пресс-служба Президента.

Украина и Россия должны найти такой режим отношений, который бы подтвердил западным партнерам, что наши страны наиболее ответственны с точки зрения обеспечения энергобезопасности ЕС, сказал В.Ющенко. «Мы должны дышать стабильностью - тогда мы будем интересны. Если нет - безусловно, будут появляться варианты не в пользу России и не в пользу Украины», - отметил он.

«Поэтому я убежден, что к теме газовых отношений надо возвращаться. Как можно открытее, как можно публичнее, и самое главное - на ясных принципах», - подчеркнул Президент. Он особо подчеркнул: Украина не просит никаких льгот. «Мы хотим рыночных условий - ясных и понятных. Только рыночные условия минимизируют политическое влияние», - подчеркнул В.Ющенко.