Лана Дель Рей осталась не только без парня, но и песни: экс-возлюбленный заменил ее вокал на голос новой девушки

Говорят, певица Лана Дель Рей вновь осталась без бойфренда. Как стало известно The Mirror, Лана и рэпер G-Eazy, чье настоящее имя Джеральд Эрл Гиллум, больше не вместе.

Отмечается, что Джеральд вычеркнул Лану не только из своей жизни, но и из песни.

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Когда они были вместе, артист пригласил ее записать с композицию "Him and I". Но после расставания G-Eazy передумал и заменил вокал Ланы на голос своей новой девушки.

Как известно, о романе певицы и рэпера стало известно весной, когда парочка засветилась на фестивале "Coachella". В 2015-м же Лана разошлась с предыдущим парнем, Франческо Каррозини.