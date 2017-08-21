Поддержавший аннексию Крыма российский актер собрался с концертом в Одессу, активисты уже отреагировали (видео)

Российский актер театра и кино Константин Райкин якобы по многочисленным просьбам украинцев намерен выступить с творческим вечером в Одессе.

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Об этом говорят соответствующие афиши в сети.

Пользователи соцсетей негативно отнеслись к объявленному визиту Райкина, при этом поспешили обосновать свою позицию.

Экс-лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко разместил на своей странице в Twitter эпизод из интервью артиста, где он признается, что рад так называемому присоединению Крыма к России.

"Костя Райкин, который поддержал аннексию Крыма, собирается выступить в Одессе 17 ноября в Украинском театре", - прокомментировал свой пост Стерненко.

"В Крым вот тоже лезли, чем закончилось? Гоните его из Одессы на мацкву!" - добавили под фото.

"И прут, и прут на "украинцах зарабатывать", "Гоните, этих барбосов, взашей! У них даже не мякина вместо мозгов - чистый маргарин", - стали возмущаться в обсужд

Костя Райкін, що підтримав анексію Криму, збирається виступити в Одесі 17 листопада в Українському театрі. pic.twitter.com/NZuJodTTln — Сергій Стерненко (@sternenko) August 19, 2017

ениях.