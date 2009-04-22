Ющенко и Тимошенко надеются, что третий транш МВФ Украина получит в срок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО надеются, что очередной пересмотр программы (Меморандума) о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) в мае т.г. пройдет успешно и Украине удастся получить третий транш кредита «stand-by» в конце мая-начале июня.

Об этом говорится в письме от 15 апреля с.г., направленном Директору-распорядителю МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ от Президента и премьер-министра Украины, главы Национального банка и и.о. Министра финансов Украины, копией которого располагает УНИАН (Текст письма главе МВФ и таблицы-дополнения к меморандуму о сотрудничестве читайте на сайте УНИАН-Экономика: http://economics.unian.net/rus/detail/10028).

В частности, в письме отмечается, что откорректированная во время апрельского (первого) пересмотра программа сотрудничества «облегчит процесс приспособления к большим внешним шокам, которых испытывает наша страна, а также поможет в решении проблем финансового сектора».

«Мы убеждены в том, что экономическая политика и мероприятия, изложенные в Меморандуме, который прилагается, являются адекватными тому, чтобы обеспечить выполнение целей программы, однако, в случае необходимости мы будем готовы принять дополнительные меры в области экономической политики для того, чтобы не допустить отклонения программы от определенного курса», - говорится в письме.

В письме украинская сторона просит в ходе корректировки программы сотрудничества смягчить ряд требований к Украине, а также информирует МВФ о своих планах полностью отменить действие 13% надбавки к ввозной пошлине на импорт, которая сегодня действует на автомобили и холодильники.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд (МВФ) по итогам первого пересмотра программы сотрудничества, планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи, увеличенный до 2,8 млрд. долл. (1,9 млрд. SDR, валюта Международного валютного фонда), причем половина этих средств будет направлена на покрытие дефицита Госбюджета.

Третий транш ожидается предоставить после пересмотра программы в середине мая, в таком же размере.

Согласно ноябрьскому решению МВФ о выделении стабилизационного кредита Украине в размере 16,43 млрд. долл. США, средства планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.

Согласно первоначальному графику, второй транш планировалось предоставить после пересмотра программы в середине февраля т.г. в размере 1,25 млрд. SDR, третий – 2.5 млрд. SDR – в середине мая.