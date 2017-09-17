Вступление Украины в НАТО поддерживают 58% европейцев - опрос

Вступление Украины в НАТО поддерживают 58% европейцев, еще почти половина - 48% - высказались за вступление Украины в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Kantar Public, обнародованном на сайте Ялтинской европейской стратегии.

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В ходе исследования опросили граждан семи стран Евросоюза - Германии, Франции, Италии, Литвы, Великобритании, Польши и Нидерландов - по репрезентативной для каждой из стран социологической выборке (более 1000 человек на страну).

"Большинство опрошенных европейцев - 58% - поддерживают вступление Украины в НАТО, в то время, как ее вступление в Евросоюз - всего 48%. 12 лет назад, во время первого из аналогичных опросов, картина была иной: за то, чтобы Украина стала членом ЕС, выступало большинство - 55% - опрошенных европейцев", - сказано в сообщении.

Сегодня наибольшую поддержку идеи вступления Украины в ЕС получила в Литве и Польше (68% и 67% соответственно), наименьшую - в Нидерландах (27%). Уровень поддержки у Франции, Германии и Великобритании - менее половины опрошенных.

Социологи пояснили, что те, кто выступает против вступления Украины в ЕС, аргументируют это разными причинами. Треть опрошенных считает, что ЕС на данном этапе своего развития не может позволить себе дальнейшее расширение. И столько же (31%) считают, что принятие Украины спровоцирует экономические проблемы в Евросоюзе.

40% тех, кто поддерживает вступление Украины, считают главным аргументом то, что Украина является частью Европы. А 34% сторонников вступления подчеркивают, что этот шаг поможет усилить демократию в Украине.

Что касается вступления Украины в НАТО, почти в каждой стране, где проводилось исследование, большинство выступает за то, чтобы принять Украину в члены Североатлантического альянса.

"Даже во Франции и Нидерландах за это выступает 49%, в других странах уровень поддержки больше. В Литве и Польше он достигает 72% и 76% соответственно. Эти две страны бывшего «коммунистического лагеря» обеспечивают наиболее сильную поддержку вступления Украины в НАТО", - отмечают авторы исследования.

Главным аргументом в пользу интеграции Украины в НАТО европейцы считают ее противостояние с Россией (40% от числа тех, кто поддерживает вступление). Кроме того, 28% считают, что вступление Украины в НАТО усилит способность Европы оказать сопротивление российской агрессии.