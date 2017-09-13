ONUKA рассказала, почему перестала смотреть "Игру престолов"
Солистка украинской группы ONUKA рассказала, какие сериалы любит смотреть.
Украинская солистка группы ONUKA Ната Жижченко рассказала, что всегда смотрит сериалы на языке оригинала, поэтому "оправдывает" любовь к ним "изучением английского".
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"Я смотрю "Черное Зеркало", новый "Твин Пикс", "Во все тяжкие ", очень жду продолжения истории "Очень странные дела". "Игру престолов" смотрела до третьего сезона, потом запуталась в персонажах", - призналась певица в интервью изданию "Хартия 97".
Украинская солистка добавила, что для нее сериалы - это новые книги по кастингу, режиссуре, драматургии и операторскому искусству. "Они даже круче, чем полный метр", - отметила она.
Ранее УНИАН-Таблоид рассказал, какие книги и сериалы любит лидер группы группы "Океан Ельзи". По словам Вакарчука, "Игра престолов" не обошла стороной и его семью.