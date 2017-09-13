ONUKA рассказала, почему перестала смотреть "Игру престолов"

Украинская солистка группы ONUKA Ната Жижченко рассказала, что всегда смотрит сериалы на языке оригинала, поэтому "оправдывает" любовь к ним "изучением английского".

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"Я смотрю "Черное Зеркало", новый "Твин Пикс", "Во все тяжкие ", очень жду продолжения истории "Очень странные дела". "Игру престолов" смотрела до третьего сезона, потом запуталась в персонажах", - призналась певица в интервью изданию "Хартия 97".

Украинская солистка добавила, что для нее сериалы - это новые книги по кастингу, режиссуре, драматургии и операторскому искусству. "Они даже круче, чем полный метр", - отметила она.

Ранее УНИАН-Таблоид рассказал, какие книги и сериалы любит лидер группы группы "Океан Ельзи". По словам Вакарчука, "Игра престолов" не обошла стороной и его семью.