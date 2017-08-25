"Французская классика и "Игра престолов": Вакарчук рассказал о своем отношении к книгам и сериалам

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рассказал, что последнее время смотрит различные сериалы и читаю много книг. На отдыхе за 10 дней музыкант "умудрился прочитать семь больших книг".

"Читал все, что угодно. Впервые в жизни прочитал - не стыжусь этого - «Красное и черное» Стендаля. Что-то меня на французскую классику тянуло - читал несколько романов Эмиля Золя, также прочитал пару повестей Марии Матиос, которые я не читал ранее. Еще прочитал несколько книг нехудожественного плана. В частности, например, книгу о том, почему капитализм стал успешным только в западном мире", - поделился Вакарчук.

Лидер "океанов" также рассказал, что из последних сериалов ему больше понравился сериал «Billions» о соревнованиях между прокурором и миллиардером с Уолл-стрит, пишет "МедиаПорт".

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«Игру престолов» - я смотрел первые два (вероятно, сезона, - ред.), А дальше потерял ... Ну, моя семья смотрит, они все сходят с ума, как и весь мир. Я с уважением к нему отношусь, он очень круто сделан, просто я пока потерял ... меня на все так не хватает. Я думаю, я воздам", - отметил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в День Независимости "Океан Ельзи" дал грандиозный концерт в Харькове.