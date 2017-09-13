В Киеве "нечисть в мантиях" прошлась маршем и встала на стражу "обновления" Верховного суда (фото, видео)

В Киеве прошел "Марш нечисти в мантиях", во время которого участники акции потребовали от Высшего совета правосудия отсеять 30 недобропорядочных кандидатов в новый Верховный суд.

Участники собрались в судейских черных мантиях и масках нечистой силы. В руках они держали плакаты с призывами убрать кандидатов - "Снимите их немедленно", "ВСП, не назначай негодяев".

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 г.

После обнародования рейтинга кандидатуры будут переданы на рассмотрение Высшего совета правосудия, который определит окончательный перечень кандидатов в новый Верховный суд.

После издания соответствующего указа президентом Украины эти кандидаты станут судьями Верховного суда. 18 июля члены Общественного совета добропорядочности выразили обеспокоенность тем, что участие одиозных судей в конкурсе на занятие должностей в новом Верховном суде Украины создает риск для дальнейшей реформы судебной власти.