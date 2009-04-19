Реформа газового рынка — по какому образцу?

Концепция реформирования газового рынка Украины будет согласована в течение месяца и подана на рассмотрение правительству.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» сообщил заместитель министра топлива и энергетики Украины Бурзу АЛИЕВ.

«В течение месяца мы согласуем оставшиеся вопросы по концепции реформирования газового рынка», - сказал он.

Заместитель министра топлива и энергетики уточнил, что работа над концепцией была начата в феврале прошлого года после решения Совета национальной безопасности и обороны и соответствующего указа Президента Украины.

«Мы прошли все ведомства, согласовали все спорные моменты и до конца апреля должны были закончить с этим вопросом. Но не успели», - сказал Б.АЛИЕВ. При этом он подчеркнул, что Минтопэнерго ежемесячно отчитывается перед Кабмином по этому вопросу.