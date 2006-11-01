Клюев за приватизацию областных энергокомпаний

Вице-премьер-министр по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ выступает за глубокую приватизацию областных энергопоставляющих и энергогенерирующих компаний

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на брифинге.

«Я сторонник частной собственности. Объекты нужно приватизировать, но грамотно, а не огульно», - сказал А.КЛЮЕВ. При этом он отметил, что считает нецелесообразной продажу мелких пакетов компаний, как это было предложено Фондом госимущества.

А.КЛЮЕВ высказал убежденность, что государственная компания «Укрэнерго» должна оставаться в государственной собственности. Другие же компании должны носить характер смешанной или полной частной собственности, добавил он.

В этой связи он указал на положительный опыт частного менеджмента на уже приватизированных облэнерго и отсутствие у государства значительных средств на проведение реконструкции, в частности предприятий тепловой генерации.